Caso Genovese, Giletti sbotta: "la 18enne ce l'aveva distrutta, 28 giorni di prognosi" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Botta e risposta tra Giletti e Daniele Leali, l'amico di Alberto Genovese che difende a spada tratta il presunto stupratore. Il Caso Genovese tiene ancora banco a Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti. In studio ancora una volta Daniele Leali, caro amico del presunto stupratore e ormai diventato Vip con le sue innumerevoli comparsate in televisione. Leali difende Genovese e offende le ragazze che si sono dichiarate vittime di stupro. "Già erano drogate non eravamo noi a doverle dare la droga" dice l'organizzatore delle feste sesso-cocaina. La 18enne che ha denunciato la violenza a Terrazza Sentimento, l'abitazione milanese dell'imprenditore accusato, all'spedale l'hanno curata e poi dimessa con una diagnosi inquietante che racconta lo stesso ...

Botta e risposta tra Giletti e Daniele Leali, l’amico di Alberto Genovese che difende a spada tratta il presunto stupratore. Il caso Genovese tiene ancora banco a Non è l’Arena, condotto da Massimo ...

