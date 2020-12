Casertana, positivi due giocatori scesi in campo ieri contro la Viterbese (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Casertana ha annunciato in un comunicato ufficiale che due giocatori che ieri sono scesi in campo contro la Viterbese erano positivi al coronavirus La Casertana ha annunciato in un comunicato ufficiale che due giocatori che ieri sono scesi in campo contro la Viterbese erano positivi al coronavirus. La squadra ha 15 giocatori positivi e ieri è stata costretta a giocare con solo 9 calciatori in quanto la Lega Pro non aveva concesso il rinvio della gara dato che la Casertana aveva già sfruttato il suo bonus. COMUNICATO – «La Casertana ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Laha annunciato in un comunicato ufficiale che duechesonoinlaeranoal coronavirus Laha annunciato in un comunicato ufficiale che duechesonoinlaeranoal coronavirus. La squadra ha 15è stata costretta a giocare con solo 9 calciatori in quanto la Lega Pro non aveva concesso il rinvio della gara dato che laaveva già sfruttato il suo bonus. COMUNICATO – «La...

