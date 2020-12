Ubriaco travolge con l' auto due sorelle | una muore | l' altra è grave ' Mi ero addormentato'

(Di domenica 20 dicembre 2020) Una donna è morta e la sorella è ricoverata in gravi condizioni dopo che le due sono state investite nel tardo pomeriggio di ieri nel Piacentino, a Ferrai di Vernasca. L'uomo che ha le travolte in ...

irejdoc1897 : RT @Adnkronos: #Piacenza, #ubriaco alla guida travolge sorelle: una muore, arrestato - StraNotizie : Piacenza, ubriaco alla guida travolge sorelle: una muore, arrestato - peppe844 : RT @Adnkronos: #Piacenza, #ubriaco alla guida travolge sorelle: una muore, arrestato - Adnkronos : #Piacenza, #ubriaco alla guida travolge sorelle: una muore, arrestato - giannettimarco : RT @Corriere: Pirata ubriaco travolge in auto due sorelle: una morta, l’altra è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco travolge

L'auto avrebbe sbandato in una semicurva e, dopo aver colpito due cassonetti, è piombata sulle donne. Una donna è morta, mentre l'altra è ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale di Parma. Pia ...E' stato fermato e poi arrestato con la pesante accusa di omicidio stradale, lesioni personali gravissime, guida in stato di ebbrezza ed omissione di soccorso, il 35enne che la notte scorsa nel piacen ...