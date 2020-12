Milan vince e resta in testa, Inter tiene il passo (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dieci gol e risultati significativi nelle quattro partite della 15, valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo due pareggi consecutivi torna a vincere il Milan e lo fa in maniera convincente per 2-1 al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo di De Zerbi. Pronti via ed è Leao a sbloccare il match dopo appena sei secondi di gioco (rete più veloce della storia della Serie A), sfruttando un passaggio filtrante di Calhanoglu. I rossoneri sono in forma strepitosa e al 26? raddoppiano con Saelemaekers che mette in rete un perfetto assist dalla sinistra di Theo Hernandez. Nei minuti finali accorcia il Sassuolo con una punizione di Berardi, ma alla fine vince il Milan che resta quindi in vetta. Ad inseguire la squadra di Pioli c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dieci gol e risultati significativi nelle quattro partite della 15, valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo due pareggi consecutivi torna are ile lo fa in maniera connte per 2-1 al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo di De Zerbi. Pronti via ed è Leao a sbloccare il match dopo appena sei secondi di gioco (rete più veloce della storia della Serie A), sfruttando un passaggio filtrante di Calhanoglu. I rossoneri sono in forma strepitosa e al 26? raddoppiano con Saelemaekers che mette in rete un perfetto assist dalla sinistra di Theo Hernandez. Nei minuti finali accorcia il Sassuolo con una punizione di Berardi, ma alla fineilchequindi in vetta. Ad inseguire la squadra di Pioli c'è ...

