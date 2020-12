Manovra: donne Pd, 'congedo paternità e parità salariale risultati importanti' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "congedo di paternità a 10 giorni e fondo per la parità salariale, risultati importanti nella legge di bilancio, continua nostro impegno per condivisione e pari opportunità nel lavoro". Così su Twitter la Portavoce delle donne Pd, Cecilia D'Elia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "dia 10 giorni e fondo per lanella legge di bilancio, continua nostro impegno per condivisione e pari opportunità nel lavoro". Così su Twitter la Portavoce dellePd, Cecilia D'Elia.

