Live Lazio-Napoli 1-0 | gol di Immobile | Reina para tutto

C'è Reina a difendere la porta della Lazio, la prima da avversario da quando ha lasciato il Napoli (quando era al Milan stava in panchina). Tutto confermato per Gattuso, esattamente come raccontato ...13'pt Giallo per Lozano. E' il secondo ammonito dopo Hoedt. 12'pt Bella partita in questo avvio, oltre il gol della Lazio. Napoli che si propone in avanti e la squadra di ...