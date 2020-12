Lazio, Inzaghi: “Abbiamo strameritato di vincerla. Rinnovo? Ne parlerò con il presidente” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria contro il Napoli a Sky Sport: "Obiettivamente in questo cammino Abbiamo perso tanti punti ma Abbiamo anche ottenuto una difficile qualificazione in Champions che deve essere un punto di partenza. Abbiamo sbagliato solo la partita contro l'Udinese. L'abbraccio con Luis Alberto? Viene fuori da un momento particolare, sta combattendo con una pubalgia fastidiosa, cerchiamo di stargli vicino perchè è un giocatore importantissimo per noi. Ai ragazzi avevo chiesto un buon impatto sulla gara, Abbiamo strameritato di vincerla. Abbiamo avuto diverse problematiche, forse anche qualcosa in più rispetto ad altre squadre. Rinnovo? Ne parlerò dopo Natale con il ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Simoneha analizzato la vittoria contro il Napoli a Sky Sport: "Obiettivamente in questo camminoperso tanti punti maanche ottenuto una difficile qualificazione in Champions che deve essere un punto di partenza.sbagliato solo la partita contro l'Udinese. L'abbraccio con Luis Alberto? Viene fuori da un momento particolare, sta combattendo con una pubalgia fastidiosa, cerchiamo di stargli vicino perchè è un giocatore importantissimo per noi. Ai ragazzi avevo chiesto un buon impatto sulla gara,diavuto diverse problematiche, forse anche qualcosa in più rispetto ad altre squadre.? Nedopo Natale con il ...

Noibiancocelest : Serie A, Lazio-Napoli, Inzaghi: “Vittoria strameritata. Grande sicurezza con Pepe Reina. Rinnovo? Ne riparleremo do… - LALAZIOMIA : CONFERENZA INZAGHI: “Col Napoli bene come col Borussia. Voci su Lotito furioso? Abbiamo parlato tranquillamente”… - sportli26181512 : Lazio, Inzaghi: 'Rinnovo? Il futuro si vedrà. Luis Alberto ha la pubalgia, l'abbraccio...': Così Simone Inzaghi, al… - Aquila6811 : RT @salomone_l: Si rivede la Lazio, Ciro e Luis illuminano una serata dove si riesce anche a non subire gol. Battere il Napoli non era faci… - Aquila6811 : RT @vocelaziale: ??AGGIORNAMENTO RINNOVI?? #Inzaghi ai microfoni di @SkySport:”Lavoriamo con #Lotito da 20 anni, il nostro rapporto che va… -