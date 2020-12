Kimi Räikkönen sceglie Stelvio per la sua vita lontano dai circuiti (Di domenica 20 dicembre 2020) Kimi Räikkönen ha selezionato Stelvio per il suo sistema di trazione integrale Q4, che garantisce il piacere di guida alfa Romeo anche nelle condizioni più rigide dei Paesi Nordici Conclusa la stagione sportiva, Alfa Romeo rimane al fianco di Kimi Räikkönen. Il marchio italiano ha infatti consegnato al campione finlandese una Stelvio Veloce 2.0 Turbo Benzina 280 CV AT8 Q4. Contraddistinta dalla livrea Rosso Alfa e configurata personalmente dal campione, la vettura sarà la sua compagna di viaggio durante il periodo lontano dai riflettori del campionato del mondo di F1 e lo accompagnerà in tutta sicurezza grazie alla trazione integrale con tecnologia Alfa Q4. Arnaud Leclerc (Responsabile Brand Alfa Romeo per la regione EMEA) ha affermato: Archiviata una stagione ... Leggi su tuttotek (Di domenica 20 dicembre 2020)ha selezionatoper il suo sistema di trazione integrale Q4, che garantisce il piacere di guida alfa Romeo anche nelle condizioni più rigide dei Paesi Nordici Conclusa la stagione sportiva, Alfa Romeo rimane al fianco di. Il marchio italiano ha infatti consegnato al campione finlandese unaVeloce 2.0 Turbo Benzina 280 CV AT8 Q4. Contraddistinta dalla livrea Rosso Alfa e configurata personalmente dal campione, la vettura sarà la sua compagna di viaggio durante il periododai riflettori del campionato del mondo di F1 e lo accompagnerà in tutta sicurezza grazie alla trazione integrale con tecnologia Alfa Q4. Arnaud Leclerc (Responsabile Brand Alfa Romeo per la regione EMEA) ha affermato: Archiviata una stagione ...

AlfaRomeoIT : Alfa Romeo rimane al fianco di Kimi Räikkönen anche a stagione finita. Uno Stelvio Veloce 2.0 Turbo Benzina AT8 Q4… - Stile_AlfaRomeo : NEW POST ON THE BLOG Kimi Räikkönen sceglie Stelvio per la sua vita lontano dai circuiti: In vista delle festività… - RSIsport : ?? Durante le seconde prove libere del GP di Abu Dhabi l'Alfa Romeo di Kimi Räikkönen si è incendiata a causa del su… -