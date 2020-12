I pescatori mazaresi sequestrati in Libia sono tornati a casa (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Dopo un sequestro lungo 108 giorni i 18 pescatori bloccati in Libia sono arrivati nel porto di Mazara del Vallo. "La gente come noi non molla mai". Con questo coro i 18 pescatori sono entrati all'interno del porto questa mattina sui due pescherecci Antartide e Medinea che sono attraccati sulla banchina "Ruggero Settimo". Al loro arrivo i familiari, sistemati in un gazebo di fronte ai motopesca, li hanno accolti con un lungo applauso, da decine di palloncini rosa che sono volati in aria al loro sbarco e da un lungo suono delle sirene dei motopescherecci di Mazara fermi nel porto. Il personale sanitario, formato da Croce rossa, associazioni della protezione civile e dall'Usca dell'Asp di Trapani, sono saliti a bordi e hanno eseguito il tampone ... Leggi su agi (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Dopo un sequestro lungo 108 giorni i 18bloccati inarrivati nel porto di Mazara del Vallo. "La gente come noi non molla mai". Con questo coro i 18entrati all'interno del porto questa mattina sui due pescherecci Antartide e Medinea cheattraccati sulla banchina "Ruggero Settimo". Al loro arrivo i familiari, sistemati in un gazebo di fronte ai motopesca, li hanno accolti con un lungo applauso, da decine di palloncini rosa chevolati in aria al loro sbarco e da un lungo suono delle sirene dei motopescherecci di Mazara fermi nel porto. Il personale sanitario, formato da Croce rossa, associazioni della protezione civile e dall'Usca dell'Asp di Trapani,saliti a bordi e hanno eseguito il tampone ...

AGI - Dopo un sequestro lungo 108 giorni i 18 pescatori bloccati in Libia sono arrivati nel porto di Mazara del Vallo. "La gente come noi non molla mai". Con questo coro i 18 pescatori sono entrati ...

