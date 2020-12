Giulia Salemi in “crisi” per Pierpaolo Pretelli? Zorzi mette in piedi il falò di Temptation Island (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip è di nuovo tempo di preoccupazioni per Giulia Salemi. L’influencer è alle prese con la conoscenza di Pierpaolo Pretelli con il “terrore” che le cose possano sfuggirle di mano un’altra volta. “Non voglio essere messa in mezzo, ci sono già passata due anni fa ma almeno quella era la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip è di nuovo tempo di preoccupazioni per. L’influencer è alle prese con la conoscenza dicon il “terrore” che le cose possano sfuggirle di mano un’altra volta. “Non voglio essere messa in mezzo, ci sono già passata due anni fa ma almeno quella era la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

