Gianmarco Pozzi è stato ucciso | si è difeso fino all’ultimo | dice un testimone

Sul caso di Gianmarco Pozzi, il kick boxer ucciso a Ponza, spunta un testimone. Secondo questa persona, il ragazzo ha combattuto contro i suoi aggressori. Probabilmente si è battuto fino alla morte contro i suoi aggressori Gianmarco Pozzi, il kick boxer professionista ritrovato morto a Ponza quest'estate, almeno a detta del testimone che si è

La signora Paola si è collegata ai contatti del figlio su Instagram. «Qualcuno si è tirato indietro - dice Martina, sorella della vittima -, troppa paura di esporsi». Un testimone racconta: «Ho visto ...

Gimmy si è difeso prima di morire La madre cerca testimoni sull’isola

Ferite e contusioni da difesa, sulle mani e sulle braccia. La conferma che Gianmarco Pozzi ha cercato di reagire ai colpi sferrati probabilmente con un oggetto contundente - si ipotizza un’ancora da v ...

La signora Paola si è collegata ai contatti del figlio su Instagram. «Qualcuno si è tirato indietro - dice Martina, sorella della vittima -, troppa paura di esporsi». Un testimone racconta: «Ho visto ...