Traffico Roma del 19-12-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane poche le auto in circolazione sul raccordo e consolari in città in zona Serpentara possibili rallentamenti per incidente in via Virginio Talli in prossimità di via Giovanni boccomini analoga segnalazione a Don Bosco si rallenta per incidente su Viale Rolando Vignali all’altezza di via Raimondo Scintu da oggi e fino a lunedì 21 compreso dalle 730 alle 20:30 blocco ecologico della circolazione nella fascia verde per le auto a benzina e diesel fino ad Euro 2 moto e motorini fino a €2 uno è dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 lo stop sarà anche per le auto diesel Euro 3 il ...