Traffico di documenti falsi dall’Ucraina: perquisizioni in tutta Italia (Di sabato 19 dicembre 2020) Patenti, documenti d’identità e diplomi falsi prodotti in Ucraina (ma spacciati per polacchi) distribuiti in Italia: blitz della Polizia di Trieste con 92 tra perquisizioni e sequestri La Polizia di Trieste ha scoperto un Traffico internazionale di documenti falsi prodotti in Ucraina ma in apparenza rilasciati dalle autorità polacche. Nel maxi giro di attestazioni fittizie L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Patenti,d’identità e diplomiprodotti in Ucraina (ma spacciati per polacchi) distribuiti in: blitz della Polizia di Trieste con 92 trae sequestri La Polizia di Trieste ha scoperto uninternazionale diprodotti in Ucraina ma in apparenza rilasciati dalle autorità polacche. Nel maxi giro di attestazioni fittizie L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

