Serie A, oggi si conclude la 13ª giornata. Il programma (Di domenica 20 dicembre 2020) La 13ª giornata di Serie A si conclude oggi, negli anticipi del sabato è arrivato il pari tra Fiorentina e Verona e le vittorie piuttosto agevoli di Sampdoria e Juventus ai danni di Crotone e Parma. Tra le gare della domenica spiccano Sassuolo–Milan, Atalanta–Roma e Lazio-Napoli. SABATO 19 DICEMBRE Fiorentina-Verona 1-1 Sampdoria-Crotone 3-1 Parma-Juventus 0-4 DOMENICA 20 DICEMBRE Torino-Bologna ore 12.30 Benevento-Genoa ore 15.00 Cagliari-Udinese ore 15.00 Inter-Spezia ore 15.00 Sassuolo-Milan ore 15.00 Atalanta-Roma ore 18.00 Lazio-Napoli ore 20.45

