Sci, Goggia trionfa dopo due anni: vittoria in Val d'Isere (Di sabato 19 dicembre 2020) Val d'Isere, 19 dicembre 2020 " Il rammarico di ieri lascia spazio alla gioia di oggi. Sofia Goggia , miracolosa nella prima discesa a rimanere in piedi ma ingenua nel commettere un errore che le è ... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Val d', 19 dicembre 2020 " Il rammarico di ieri lascia spazio alla gioia di oggi. Sofia, miracolosa nella prima discesa a rimanere in piedi ma ingenua nel commettere un errore che le è ...

SkySport : Coppa del mondo, Sofia Goggia vince discesa libera Val d'Isere. 2^ la svizzera Suter - Agenzia_Ansa : #Sci, l'azzurra Sofia #Goggia ha vinto la discesa 2 di coppa del mondo di Val d'Isere #ANSA - Eurosport_IT : Dopo il secondo posto di ieri, @goggiasofia mette tutte in riga nella seconda discesa della Val d'Isere: FENOMENALE… - JoseAugustoMele : RT @RaiSport: ? Sofia #Goggia: 'Sono stata chirurgica nelle curve, ho messo in risalto i miei punti di forza' La #campionessa #azzurra trio… - rtl1025 : ??? #SofiaGoggia torna al successo in Coppa del Mondo a due anni dal Super-G di S.Moritz e ora è al comando della cl… -