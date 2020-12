Massimo Bossetti lite con Ezio Denti, l’affondo su Marita Comi: «Il suo pool è abusivo a tutti gli effetti» (Di sabato 19 dicembre 2020) Massimo Bossetti lite con Ezio Denti: l’investigatore privato nonché criminologo amico fidato e consulente del muratore di Mapello, rimette il mandato. Come da lui stesso annunciato a mezzo stampa, ospite in studio a Quarto Grado qualche settimana fa, sarebbe venuta a mancare la fiducia reciproca che stava alla base del suo rapporto con il carpentiere bergamasco condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Bossetti quindi, dopo aver definitivamente interrotto ogni contatto con sua sorella Laura Letizia, perde anche un pezzo importante del suo pool difensivo. Dopo la batosta ricevuta dalla sua gemella, la quale ha dichiarato di aver deciso di cambiare il suo cognome in quanto quello ‘Bossetti’ è per lei diventato un fardello troppo ... Leggi su urbanpost (Di sabato 19 dicembre 2020)con: l’investigatore privato nonché criminologo amico fidato e consulente del muratore di Mapello, rimette il mandato. Come da lui stesso annunciato a mezzo stampa, ospite in studio a Quarto Grado qualche settimana fa, sarebbe venuta a mancare la fiducia reciproca che stava alla base del suo rapporto con il carpentiere bergamasco condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.quindi, dopo aver definitivamente interrotto ogni contatto con sua sorella Laura Letizia, perde anche un pezzo importante del suodifensivo. Dopo la batosta ricevuta dalla sua gemella, la quale ha dichiarato di aver deciso di cambiare il suo cognome in quanto quello ‘’ è per lei diventato un fardello troppo ...

