Londra e il sud-est dell’Inghilterra saranno di nuovo in lockdown

TheQ_continuum : RT @giorgiogilestro: Ora pare che verrà introdotto un livello di chiusura nuovo - il livello 4 - e che Londra e il sud ovest ripiomberanno… - FieldsHighbury : RT @Londra_Italia: ?? BREAKING NEWS ?? Le misure più stringenti a partire già da domani mattina - AgostiniMea : RT @Londra_Italia: ?? BREAKING NEWS ?? Le misure più stringenti a partire già da domani mattina - StefanoBornia : RT @Londra_Italia: ?? BREAKING NEWS ?? Le misure più stringenti a partire già da domani mattina - samgam75 : A proposito di confusione: due giorni fa Johnson aveva ribadito le aperture natalizie. Oggi inversione a U. Chiusur… -

Ultime Notizie dalla rete : Londra sud

Il primo ministro britannico Boris Johnson annuncia un nuovo lockdown per Londra e il sud-est dell'Inghilterra per rallentare un nuovo ceppo di coronavirus considerato significativamente piu ...ma quando il virus cambia il suo attacco noi dobbiamo cambiare strate- gia". Londra e il sud-est dell'Inghil- terra andranno in lockdown da domani.