LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda in DIRETTA: tra poco le fasi salienti con Pellegrino e Hellweger tra gli uomini, Scardoni, Laurent e Canclini tra le donne (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:21 Ricordiamo che, invece, per quanto riguarda il settore maschile avremo Federico Pellegrino e Michael Hellweger impegnati. 13:18 Buon pomeriggio, e ben ritrovati per le fasi decisive della giornata a Dresda. Stiamo per vedere il via della competizione femminile con Greta Laurent, Alice Canclini e Lucia Scardoni coinvolte. 12.25: Tre italiane e due azzurri qualificati per la fase decisiva della Sprint a tecnica libera di Dresda, appuntamento alle 13.35 per batterie, semifinali e finale. A dopo 12.24: Il lituano Vaiciulis riesce a entrare nei primi 30 ed elimina l’estone Kilp 12.16: Al momento i qualificati sono: Chanavat, Cerny, Riebli, ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:21 Ricordiamo che, invece, per quanto riguarda il settore maschile avremo Federicoe Michaelimpegnati. 13:18 Buon pomeriggio, e ben ritrovati per ledecisive della giornata a. Stiamo per vedere il via della competizione femminile con Greta, Alicee Luciacoinvolte. 12.25: Tre italiane e due azzurri qualificati per la fase decisiva dellaa tecnica libera di, appuntamento alle 13.35 per batterie, semifinali e finale. A dopo 12.24: Il lituano Vaiciulis riesce a entrare nei primi 30 ed elimina l’estone Kilp 12.16: Al momento i qualificati sono: Chanavat, Cerny, Riebli, ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Al via i quarti di finale nella sprint di Dresda. Federico Pellegrino e Michael Hellweger presenti t… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d'Isere in DIRETTA: vince Sofia Goggia! Battuta Corinne Suter! - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci In #ValdIsere una splendida #SofiaGoggia si prende la #DiscesaFemminile davanti alla #Suter! Ri… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga #Ligue1… - Matt_Orlandi : LIVE #scialpinomaschile, discesa libera #ValGardena 2020 in tempo reale: inizio ore 11.45 @_SuperNews_ -