Libia: comandante Medinea, ' (Di sabato 19 dicembre 2020) Mazara del Vallo, 19 dic. (Adnkronos) - "Voglio tornare a lavorare, non a fare la guerra. Voglio tornare a essere un libero cittadino". Così il comandante del peschereccio 'Medinea' sentito via radio da Rainews 24 durante la navigazione per Mazara del Vallo (Trapani). Il comandante ha raccontato nuovamente la sua prigionia insieme con gli altri 17 pescatori. E ha raccontato un nuovo aneddoto: "Non dovevamo guardarli negli occhi, i carcerieri, altrimenti ci avrebbero infilavato la testa nel bidet". E ha ricordato di essere stato in prigione "con stranieri sconosciuti con cui era impossibile potere anche conversare per via della lingua". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Mazara del Vallo, 19 dic. (Adnkronos) - "Voglio tornare a lavorare, non a fare la guerra. Voglio tornare a essere un libero cittadino". Così ildel peschereccio '' sentito via radio da Rainews 24 durante la navigazione per Mazara del Vallo (Trapani). Ilha raccontato nuovamente la sua prigionia insieme con gli altri 17 pescatori. E ha raccontato un nuovo aneddoto: "Non dovevamo guardarli negli occhi, i carcerieri, altrimenti ci avrebbero infilavato la testa nel bidet". E ha ricordato di essere stato in prigione "con stranieri sconosciuti con cui era impossibile potere anche conversare per via della lingua".

(Adnkronos) – “Voglio tornare a lavorare, non a fare la guerra. Voglio tornare a essere un libero cittadino”. Così il comandante del peschereccio ‘Medinea’ sentito via radio da Rainews 24 durante la ...

Insaf, figlia di uno dei pescatori di Mazara del Vallo: "Più che una liberazione, è stata un'umiliazione"

Insaf Jemmali è una delle tre figlie di Farhat Jemmali, uno dei pescatori tunisini che insieme agli altri marittimi italiani, indonesiani e senegalesi, si è trovato per 108 giorni detenuto in carcere ...

