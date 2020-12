Esame farsa, Suarez ascoltato come testimone (Di sabato 19 dicembre 2020) Il calciatore dell’Atletico Madrid, Luis Suarez, è stato ascoltato dai magistrati di Perugia come persona informata sui fatti, in merito al suo Esame “farsa” di italiano all’Università per Stranieri di Perugia. L’interrogatorio si è svolto in videoconferenza, nell’ambito di una rogatoriainternazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Sulla deposizione del calciatore uruguaiano viene mantenuto il massimo riserbo, anche se trapela come per i magistrati questa sia risultata interessante. Suarez è stato assistito dal suo manager e avvocato - anch’egli ascoltato come persona informata dei fatti - anche se non era necessario in quanto il calciatore era in veste di testimone. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Il calciatore dell’Atletico Madrid, Luis, è statodai magistrati di Perugiapersona informata sui fatti, in merito al suo” di italiano all’Università per Stranieri di Perugia. L’interrogatorio si è svolto in videoconferenza, nell’ambito di una rogatoriainternazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Sulla deposizione del calciatore uruguaiano viene mantenuto il massimo riserbo, anche se trapelaper i magistrati questa sia risultata interessante.è stato assistito dal suo manager e avvocato - anch’eglipersona informata dei fatti - anche se non era necessario in quanto il calciatore era in veste di

