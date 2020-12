Dostoevskij, L’«Idiota», poi la passione: una lettura di Julia Kristeva (Di domenica 20 dicembre 2020) Prendere i passi più scioccanti e sublimi di Dostoevskij, come se la sua opera fosse un paesaggio da cui prelevare picchi e abissi. Allinearli uno dopo l’altro, come a voler comporre una silloge anomala del «gigante russo», e lasciare che essa produca da sé i suoi effetti: così ha lavorato Julia Kristeva in Dostoevskij Lo scrittore della mia vita (traduzione dal francese e dal russo di Lila Grieco, Donzelli, pp. 184, € 30,00), giustapponendo pagine dei romanzi più celebri ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 20 dicembre 2020) Prendere i passi più scioccanti e sublimi di, come se la sua opera fosse un paesaggio da cui prelevare picchi e abissi. Allinearli uno dopo l’altro, come a voler comporre una silloge anomala del «gigante russo», e lasciare che essa produca da sé i suoi effetti: così ha lavoratoinLo scrittore della mia vita (traduzione dal francese e dal russo di Lila Grieco, Donzelli, pp. 184, € 30,00), giustapponendo pagine dei romanzi più celebri ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Erich_IT5 : RT @italiadeidolori: La qlippah, profondamente anticristiana, seminatrice di Menzogne; quella 'studiata', par excellence.??Finirà per calcar… - Itinara : RT @italiadeidolori: La qlippah, profondamente anticristiana, seminatrice di Menzogne; quella 'studiata', par excellence.??Finirà per calcar… - guyfawkes2_0 : RT @italiadeidolori: La qlippah, profondamente anticristiana, seminatrice di Menzogne; quella 'studiata', par excellence.??Finirà per calcar… - lisa_nous : RT @italiadeidolori: La qlippah, profondamente anticristiana, seminatrice di Menzogne; quella 'studiata', par excellence.??Finirà per calcar… -

Ultime Notizie dalla rete : Dostoevskij Idiota Dostoevskij, L'«Idiota», poi la passione: una lettura di Julia Kristeva Il Manifesto Sergio Castellitto: «A casa faccio il presepio ispirato da Luca Cupiello. Il Natale è una cosa seria»

Paura? Non mi paragono». Simboli: «Io non capisco chi si ostina a negare il significato culturale cruciale di questa festa ...

Sergio Castellitto: «Non paragonatemi a Eduardo De Filippo»

L’attore è protagonista della trasposizione cinematografica della commedia «Natale in casa Cupiello», con la regia di Edoardo De Santis, su Rai1 il 22 dicembre ...

Paura? Non mi paragono». Simboli: «Io non capisco chi si ostina a negare il significato culturale cruciale di questa festa ...L’attore è protagonista della trasposizione cinematografica della commedia «Natale in casa Cupiello», con la regia di Edoardo De Santis, su Rai1 il 22 dicembre ...