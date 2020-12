Conferenza stampa Fonseca: «Non farò più di due o tre cambi» (Di sabato 19 dicembre 2020) Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Atalanta-Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. TURNOVER – «Non abbiamo avuto modo di recuperare, potrei fare due o tre cambi ma non di più. Non voglio cambiare molto in questo momento, la squadra sta bene. È vero che non abbiamo avuto molto tempo, ma non farò più di due o tre cambi». SCUDETTO – «Siamo a dicembre, tutte le squadre sono vicine e possono arrivare tra le prime 4. Come ho detto sempre, vogliamo fare meglio della scorsa stagione e questo significa finire tra le prime 4. Il nostro obiettivo non è cambiato, siamo a dicembre, è presto per parlare di altre ambizioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Pauloha parlato alla vigilia di Atalanta-Roma Paulo, allenatore della Roma, ha parlato inalla vigilia della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. TURNOVER – «Non abbiamo avuto modo di recuperare, potrei fare due o trema non di più. Non voglioare molto in questo momento, la squadra sta bene. È vero che non abbiamo avuto molto tempo, ma nonpiù di due o tre». SCUDETTO – «Siamo a dicembre, tutte le squadre sono vicine e possono arrivare tra le prime 4. Come ho detto sempre, vogliamo fare meglio della scorsa stagione e questo significa finire tra le prime 4. Il nostro obiettivo non èato, siamo a dicembre, è presto per parlare di altre ambizioni». Leggi su Calcionews24.com

