Calendario Serie B 2020 2021 | date | giornate | risultati e classifica

(Di sabato 19 dicembre 2020) 20 squadre protagoniste della, il programma del campionato giornata per giornata Archiviata in estate l’edizione 2019/, a settembreè partita ufficialmente la nuova stagione del campionato cadetto.: il programma della nuovaBTK è stato formulato mercoledì 9 settembre, quando con sono state disegnate tutte le 38. LeIl campionato diè iniziato venerdì 26 settembrecon l’anticipo della 1ª giornata fra il Monza di Berlusconi e Galliani e la SPAL, retrocessa dallaA. La conclusione del torneo regolare è ...

OfficialASRoma : ?? Roma-Inter: domenica 10 gennaio, 12:30 ?? Lazio-Roma: venerdì 15 gennaio, 20:45 ... ?? Juventus-Roma: sabato, 6 feb… - CalcioNapoli24 : - zazoomblog : Calendario Serie A 2020-2021: date risultati e classifica - #Calendario #Serie #2020-2021: - PaoloMarcacci : RT @rivistalaroma: SERIE A. Definito il calendario fino alla 29° ??#ASRoma #LegaCalcio #SerieA ?? - interliveit : Calendario #SerieA | Quando l'#Inter affronterà #Juventus e #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie

Anche per la stagione 2020-21 il campionato di Serie A di calcio è un’esclusiva Sky e Dazn ... In caso di cambiamenti di calendario anche il normale palinsesto cambia, per cui è sempre preferibile ...Finardi subentra, però tutto crolla: con tanto di calendario favorevole buttato all’aria e una retrocessione realizzata dopo lo spareggio contro la Reggina.