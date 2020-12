Antonella Elia non dice tutto | è successo qualcosa di brutto con Pietro? Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 19 dicembre 2020)aveva presentato ufficialmente il suo fidanzato all’interno della casa del GF VIP, suggellandocon un bacio pieno di rossetto rosso. Da lì in poi è andata sempre peggio. Poco dopo erano insieme a Temptation Island Vip consapevoli che il loro amore avesse bisogno di capire fino in fondo. Oggi è finita,ha lasciatoDelle Piane e a Verissimo conferma che non tornerà più con lui nonostante continui ad amarlo. Silvia Toffanin torna più volte sull’argomento, sache il pubblico non ha ancora ascoltato? Lainvece prova a raccontare altro, molto più loquace sul GF VIP e sul suo ruolo, sulle coccole e la protezione che riceve da Pupo e da Alfonso Signorini, proprio come un tempo facevano Mike Bongiorno, ...