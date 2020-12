Alfonso Signorini non si accorge di avere il microfono acceso e fa una gaffe | l’audio andato in onda

Leggi su biccy

(Di sabato 19 dicembre 2020) La puntata di ieri del GF Vip oltre alle catfight, una squalifica, le nomination e le clip sulle “amicizie speciali”, ci ha regalato anche dei momenti da “varietà”.ha fatto esibire le gieffine della casa sulle note di Jingle Bell Rock e dell’iconica hit di Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. VIPPONE assolutamente PROMOSSE! Non trovate? #GFVIP pic.twitter.com/FTZ5GdsPbb — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 18, 2020 Dopo è toccato anche alle eliminate in studio. Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi, Myriam Catania, Guenda Goria e Selvaggia Roma hanno eseguito lo stesso balletto delle loro ex coinquiline.accanto al palco ha commentato la performance e la regia ha mper erroredeldel ...