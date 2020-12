Ufficiale, Amazon si aggiudica la Champions in Italia dal 2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Come annunciato da Calcio e Finanza, sarà Amazon a trasmettere le migliori partite del mercoledì di Champions in Italia per il triennio 2021-24. La comunicazione Ufficiale arriva direttamente il colosso statunitense con una nota «Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti» Amazon Video Prime ottiene sbarca dunque anche in Champions dopo aver acquisito anche i diritti della finale della Supercoppa UEFA Tra le partita selezionate per Amazon sarà sempre presente una squadra ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Come annunciato da Calcio e Finanza, saràa trasmettere le migliori partite del mercoledì diinper il triennio-24. La comunicazionearriva direttamente il colosso statunitense con una nota «non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFALeague, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti inle migliori partite del mercoledì sera dalin avanti»Video Prime ottiene sbarca dunque anche indopo aver acquisito anche i diritti della finale della Supercoppa UEFA Tra le partita selezionate persarà sempre presente una squadra ...

