Udinese, De Maio racconta il Covid: «Ho avuto paura, ora mi ritengo un uomo fortunato» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sebastian De Maio ha raccontato il suo calvario vissuto con il Covid-19 Sebastian De Maio, difensore dell’Udinese, è guarito dal Covid-19 e attraverso i suoi social ha raccontato il calvario vissuto con il virus. «POSITIVO. Paradossalmente questa parola è diventata una delle più brutte di questo folle 2020, forse proprio a simbolo di quanto il nostro mondo si sia completamente ribaltato nel giro di pochi mesi. L’essere POSITIVO è la cosa che mi ha fatto più paura in queste settimane… la febbre, la polmonite, l’ospedale, la solitudine. Quel maledetto virus è entrato nel mio corpo GIOVANE, SANO e ALLENATO mettendomi K.O. Ho sottolineato giovane, sano e allenato perché molti credono che siano condizioni sufficienti affinché il Covid possa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sebastian Dehato il suo calvario vissuto con il-19 Sebastian De, difensore dell’, è guarito dal-19 e attraverso i suoi social hato il calvario vissuto con il virus. «POSITIVO. Paradossalmente questa parola è diventata una delle più brutte di questo folle 2020, forse proprio a simbolo di quanto il nostro mondo si sia completamente ribaltato nel giro di pochi mesi. L’essere POSITIVO è la cosa che mi ha fatto piùin queste settimane… la febbre, la polmonite, l’ospedale, la solitudine. Quel maledetto virus è entrato nel mio corpo GIOVANE, SANO e ALLENATO mettendomi K.O. Ho sottolineato giovane, sano e allenato perché molti credono che siano condizioni sufficienti affinché ilpossa ...

