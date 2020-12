SuperG Val Gardena oggi, sci alpino: startlist, orario, tv, programma (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si apre il programma di gare in Val Gardena con il SuperG odierno. Il primo a scendere sulla Saslong sarà Dominik Paris che avrà il pettorale numero uno. C’è attesa per l’altoatesino che proverà a conquistare un posto sul podio in una gara che vede norvegesi ed austriaci grandi favoriti. Ci proverà anche Christof Innerhofer, che scenderà con il numero 20. Di seguito il programma del SuperG della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DEL SuperG MASCHILE ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si apre ildi gare in Valcon ilodierno. Il primo a scendere sulla Saslong sarà Dominik Paris che avrà il pettorale numero uno. C’è attesa per l’altoatesino che proverà a conquistare un posto sul podio in una gara che vede norvegesi ed austriaci grandi favoriti. Ci proverà anche Christof Innerhofer, che scenderà con il numero 20. Di seguito ildeldella Val, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE ...

