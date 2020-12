Scontro tra i due colossi Facebook ed Apple: ecco di cosa si tratta. (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si accende la lite tra i due colossi tech Apple e Google Per quanto riguarda la privacy che potrebbe minacciare l’attività pubblicitaria di zackenberg. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel dettaglio. La questione è nata sul fronte della privacy che nelle ultime ore vedono il colosso di Mark Zuckerberg intraprendere un vero e proprio attacco pubblico ai danni di Apple. Il motivo di questa lite? La minaccia all’attività pubblicitaria del social in vista delle nuove modifiche alla privacy dei dati iOS che era più difficile per gli inserzionisti tracciare gli utenti. Questa mostra ci fa capire quanto il colosso Facebook di importanza alle sue ads come avere proprio core business dell’intera attività. hashtag dedicato a quest’ultimo argomento: #SpeakUpForSmall annunciando la pubblicazione su ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si accende la lite tra i dueteche Google Per quanto riguarda la privacy che potrebbe minacciare l’attività pubblicitaria di zackenberg. Andiamo a vedere chesta succedendo nel dettaglio. La questione è nata sul fronte della privacy che nelle ultime ore vedono il colosso di Mark Zuckerberg intraprendere un vero e proprio attacco pubblico ai danni di. Il motivo di questa lite? La minaccia all’attività pubblicitaria del social in vista delle nuove modifiche alla privacy dei dati iOS che era più difficile per gli inserzionisti tracciare gli utenti. Questa mostra ci fa capire quanto il colossodi importanza alle sue ads come avere proprio core business dell’intera attività. hashtag dedicato a quest’ultimo argomento: #SpeakUpForSmall annunciando la pubblicazione su ...

NicolaPorro : È giusto rendere obbligatoria la vaccinazione? Lo scontro tra @Capezzone e Matteo Ricci ?????? #QuartaRepubblica - EleonoraZocca : RT @simopieranni: Da settimane ormai si menano come fabbri e oggi sul manifesto ho messo insieme finalmente la paginazza sullo scontro tra… - FiorentinaUno : FRANCHI, Prof. Ventura: 'Non dovrebbe esistere scontro tra le parti, c'è un solo progetto' - - HedaLexaIsBack : RT @chae_kiara: Non so se sono pronta allo scontro in puntata tra Giulia e Dayane. Giulia è sempre stata così neutra su entrambe, ma dalle… - Qresearch6 : Sospetti e scontri. I vigili di Roma di nuovo nella bufera - AGI – I vigili di Roma sono di nuovo nella bufera. Nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Scontro tra un’auto e una Apecar, un deceduto La Stampa “Grande Fratello Vip 5”, Pierpaolo e Giulia sempre più vicini

La loro amicizia è nata fin da subito, dopo pochi giorni dall’entrata dell’influencer e questo improvviso interesse da parte di Pierpaolo per lei è stato più volte motivo di scontro tra lui ed ...

Roma, incidente a catena in autostrada: 1 morto e due feriti

Incidente sull'A1 che ha visto coinvolti una serie di mezzi stradali che sono arrivati ad un violento tamponamento.

La loro amicizia è nata fin da subito, dopo pochi giorni dall’entrata dell’influencer e questo improvviso interesse da parte di Pierpaolo per lei è stato più volte motivo di scontro tra lui ed ...Incidente sull'A1 che ha visto coinvolti una serie di mezzi stradali che sono arrivati ad un violento tamponamento.