Martina Piumatti Lieve risalita del rapporto positivi/tamponi. Calano i ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Lombardia torna quasi a 3mila Sono 17.992 i contagi in Italia oggi e 179.800 tamponi analizzati, con un tasso di positività che torna di pochissimo sopra il 10% (10,006). I morti sono 674. Calano di 658 unità i ricoveri, di 36 quelli in terapia intensiva. VALLE D'AOSTA Dopo alcune settimane di ininterrotta riduzione, il numero di contagiati da Covid in Valle d'Aosta torna a crescere, seppur di sole 5 unità. I nuovi positivi (24) superano infatti i guariti (16) e si registrano tre nuovi decessi. Complessivamente i positivi sono ora 500. Secondo il Bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione le persone sottoposte a tampone sono state 100. I ricoverati sono 70, di cui 35 all'Ospedale ...

Ultime Notizie dalla rete : Risalgono poco Risalgono di poco i nuovi casi, ancora sopra 600 i decessi ilGiornale.it Covid, in Calabria risalgono (e non di poco) i nuovi positivi - TUTTI I NUMERI DEL CONTAGIO

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 395.320 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 409.863 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...

