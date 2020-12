Questi panda giganti che giocano tra la neve sono la cosa più pucciosa di oggi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gli scatti sono stati raccolti nel centro di conservazione e ricerca per panda giganti della Riserva Naturale Nazionale di Wolong in Sichuan, Cina, e (sorpresa!) immortalano proprio alcuni panda giganti intenti a giocare immersi in una sottile coltre di neve. La combo tra panda – già di per sé tra gli animali parecchio buffi – e l’unicità della condizione atmosferica rende le foto della nostra gallery la cosa più bella che probabilmente vedrete oggi. Di più: dell’intera settimana. Potete sostenere il contrario? Wired. Leggi su wired (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gli scattistati raccolti nel centro di conservazione e ricerca perdella Riserva Naturale Nazionale di Wolong in Sichuan, Cina, e (sorpresa!) immortalano proprio alcuniintenti a giocare immersi in una sottile coltre di. La combo tra– già di per sé tra gli animali parecchio buffi – e l’unicità della condizione atmosferica rende le foto della nostra gallery lapiù bella che probabilmente vedrete. Di più: dell’intera settimana. Potete sostenere il contrario? Wired.

Geni_incompresi : GUARDIANO DEI PANDA Prendersi cura dei piccoli panda, fornirgli bambù, lavarli e coccolarli. Ma anche fronteggiar… - drunkfacx : Questi potremmo essere noi, ma io non ho la patente, tu non esisti e la panda di mio nonno è verde - Panda_Seduto : @V_16_43 @Erich_IT5 Non hai mica tutti i torti. Questi ZOZZI sfiatato dal deretano in tutta tranquillità e non hann… - Panda_Seduto : @V_16_43 @Erich_IT5 Analfabetismo? Questi sono desertificati nell’anima. - OttimistaRN : @Luca15852606 @stanzaselvaggia E lo dice Luca che questi giorni li ha passati a distribuire denaro alla popolazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Questi panda Promozione Fiat Panda a dicembre: i prezzi Virgilio Motori Questi panda giganti che giocano tra la neve sono la cosa più pucciosa di oggi

Foto che vi faranno esclamare molteplici "aww" di tenerezza: i panda tra la neve in Sichuan non hanno rivali quanto a pucciosità ...

Promozione Fiat Panda a dicembre: i prezzi

Altro modello di Panda che gode di promozioni speciali entro ... Il suo prezzo di listino in questi giorni è scontato a 14.400 euro o 12.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA ...

Foto che vi faranno esclamare molteplici "aww" di tenerezza: i panda tra la neve in Sichuan non hanno rivali quanto a pucciosità ...Altro modello di Panda che gode di promozioni speciali entro ... Il suo prezzo di listino in questi giorni è scontato a 14.400 euro o 12.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA ...