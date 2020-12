Prodotti antincendio per uso civile e forestale | da Soradis un’ampia gamma

Leggi su italiasera

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La prevenzione e la gestione degli incendi rappresenta una sfida in costante divenire, con le scienze dedicate e le tecnologie mirate in continua evoluzione al fine di ottenere risultati sempre migliori. Qualunque sia il tipo di incendio che si vuole prevenire, che sia in ambito domestico e, oppure nelle aree verdi e boschive, ciò che serve è una dotazione di strumenti e tecnologie adatte e al passo con i tempi. In un campo così specifico e delicato, non sono tantissime le aziende che possono vantare una eccellente sicurezza e prestigio. Fra queste sicuramente una posizione preminente in ambito nazionale è occupata dallaS.I.A. S.r.l., che fra i suoi numerosi settori di impegno trova quello degli incendi come uno dei suoi fiori all’occhiello. Venti anni di esperienza sul mercato dei, ...