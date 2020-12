Prezzo dei Ripple: ecco quanto vale oggi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ripple, una delle svariate criptovalute nate dopo l’arrivo dei Bitcoin, ed esiste dal 2013, in sostanza si trattauna valuta digitale che dunque non esiste in forma materiale, ma trae origine da internet, e non essendo legata ad una banca, opera su una piattaforma decentralizzata e su una rete open source. La sigla XRP identifica sia Ripple sia la rete in cui essa opera, essendone parte integrante, e tra le peculiarità della rete Ripple che la differenza dai Bitcoin è la presenza di registri di transazioni chiamati Ledger, che permettono di monitorare gli scambi e completare le transazioni Valore attuale Come tutte le valute, anche Ripple vede cambiare sensibilmente ll valore del proprio XRP, valore che è salito verso quota 0,7500 dollari nelle ultime settimane, andando così a tracciare un forte percorso rialzista al ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020), una delle svariate criptovalute nate dopo l’arrivo dei Bitcoin, ed esiste dal 2013, in sostanza si trattauna valuta digitale che dunque non esiste in forma materiale, ma trae origine da internet, e non essendo legata ad una banca, opera su una piattaforma decentralizzata e su una rete open source. La sigla XRP identifica siasia la rete in cui essa opera, essendone parte integrante, e tra le peculiarità della reteche la differenza dai Bitcoin è la presenza di registri di transazioni chiamati Ledger, che permettono di monitorare gli scambi e completare le transazioni Valore attuale Come tutte le valute, anchevede cambiare sensibilmente ll valore del proprio XRP, valore che è salito verso quota 0,7500 dollari nelle ultime settimane, andando così a tracciare un forte percorso rialzista al ...

