Ponte Morandi, "crollo doloso". Accuse più gravi per gli ex manager di Autostrade

Genova, 18 dic – Nuove, gravi Accuse di crollo doloso per la tragedia del Ponte Morandi, in cui il 14 agosto 2018 a Genova sono morte di 43 persone. La Procura infatti ora ipotizza il reato di crollo doloso e non colposo. Le nuove Accuse, secondo quanto riportano diversi quotidiani, arrivano sulla base dello sviluppo delle indagini sulle barriere antirumore "difettose". Le altre Accuse per gli ex dirigenti di Aspi, società del gruppo Atlantia, di proprietà della famiglia Benetton, sono attentato alla sicurezza dei trasporti, falso, disastro colposo e omicidio colposo plurimo. I due filoni di indagine: crollo e barriere fonoassorbenti In sostanza, dalle carte del tribunale del riesame emerge che le ...

