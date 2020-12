Maxi truffa sul reddito di cittadinanza: denunciate 48 persone (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito una serie di controlli in materia di indebita percezione del “reddito di cittadinanza”, con lo scambio informativo ed in stretta sinergia con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, denunciando quasi 50 beneficiari per irregolarità riscontrate nelle loro istanze. Gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle delle Compagnie di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Scafati con il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno, hanno riguardato la posizione di quei percettori che, dopo una prima scrematura, avevano evidenziato segnali di anomalie in riferimento alle situazioni reddituali comunicate all’INPS, competente all’erogazione del beneficio. Nel procedere al successivo confronto delle certificazioni prodotte con le informazioni acquisite ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito una serie di controlli in materia di indebita percezione del “di”, con lo scambio informativo ed in stretta sinergia con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, denunciando quasi 50 beneficiari per irregolarità riscontrate nelle loro istanze. Gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle delle Compagnie di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Scafati con il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno, hanno riguardato la posizione di quei percettori che, dopo una prima scrematura, avevano evidenziato segnali di anomalie in riferimento alle situazioni reddituali comunicate all’INPS, competente all’erogazione del beneficio. Nel procedere al successivo confronto delle certificazioni prodotte con le informazioni acquisite ...

