L’intelligenza artificiale fa da “copilota” su un aereo militare (Di venerdì 18 dicembre 2020) Base aerea di Beale (California). Soprannominata “Recce Town” (“recce” è lo storpiamento di reconnaissance in gergo militare), perché da qui si levavano, e si levano ancora, i neri aerei spia dell’U.S. Air Force, l’aeronautica statunitense, come il tre volte supersonico (ed ora pensionato) Sr-71 o l’onnipresente Lockheed U-2. La base è anche nota per essere InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 18 dicembre 2020) Base aerea di Beale (California). Soprannominata “Recce Town” (“recce” è lo storpiamento di reconnaissance in gergo), perché da qui si levavano, e si levano ancora, i neri aerei spia dell’U.S. Air Force, l’aeronautica statunitense, come il tre volte supersonico (ed ora pensionato) Sr-71 o l’onnipresente Lockheed U-2. La base è anche nota per essere InsideOver.

AvatarNemo : RT @QuiNewsPisa: L'Università di #Pisa già al lavoro per le reti #6G #ricerca #università #unipi #unipisa #ingegneria #intelligenzaartifici… - ilovepisa : RT @QuiNewsPisa: L'Università di #Pisa già al lavoro per le reti #6G #ricerca #università #unipi #unipisa #ingegneria #intelligenzaartifici… - UnaTecnologia : RT @antgrasso_IT: Che tipo di applicazioni si possono sviluppare con l'Intelligenza Artificiale? Ecco un breve riferimento di @intel per gl… - StivaleDigitale : RT @antgrasso_IT: Che tipo di applicazioni si possono sviluppare con l'Intelligenza Artificiale? Ecco un breve riferimento di @intel per gl… - BramanteNiccolo : RT @antgrasso_IT: Che tipo di applicazioni si possono sviluppare con l'Intelligenza Artificiale? Ecco un breve riferimento di @intel per gl… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intelligenza artificiale Università Popolare degli Studi di Milano: webinar su intelligenza artificiale, micro mobilità e 5G Fortune Italia