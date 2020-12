Kim Dotcom rialzista su Bitcoin Cash; prevede che BCH supererà £2000 nel 2021

Leggi su invezz

(Di sabato 19 dicembre 2020) Kim, CEO e fondatore di Megaupload, una società che offre servizi di archiviazione e visualizzazione di file online, ha previsto che ilSash (BCH) aumenterà fino al 900% nel prossimo anno.ha condiviso i suoi sentimenti rialzisti sulla sesta più grande criptovaluta in termini di capitalizzazione di mercato tramite un tweet il 17 dicembre. Nel tweet, l’imprenditore di Internet ha anche notato che(BTC) è l’opzione migliore quando si tratta di archiviazione di asset. Tuttavia, secondo lui, BCH è ottimo per i pagamenti.> great for asset storage> great for paymentsat $310 today.I expect $3000+ next year.Why?More and more vendors accept crypto. Vendors want low ...