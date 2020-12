Inter, le 3 mosse di Conte per lo scudetto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Al minuto 77 della trasferta di Cagliari, la stagione dell'Inter era pericolosamente posizionata su un piano inclinato. Il soccorso è arrivato da Barella - nomen omen - e i nerazzurri, rimontando alla ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Al minuto 77 della trasferta di Cagliari, la stagione dell'era pericolosamente posizionata su un piano inclinato. Il soccorso è arrivato da Barella - nomen omen - e i nerazzurri, rimontando alla ...

sportli26181512 : Inter, 3 mosse per lo scudetto: difesa, modulo e un nuovo spirito: Inter, 3 mosse per lo scudetto: difesa, modulo e… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Inter, 3 mosse per lo scudetto: difesa, modulo e un nuovo spirito - Gazzetta_it : #Inter, 3 mosse per lo scudetto: difesa, modulo e un nuovo spirito - LaStampa : Una svolta tattica e un atteggiamento nuovo: entriamo nelle mosse di Conte. - enzogoku69 : @Manca_95 @SaxSan2 Per cui devi preparare un disegno che innanzi tutto disinnesco avversario perche se vuoi giocarl… -