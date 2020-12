Infortunio Ibrahimovic, tempi di recupero: ecco quante partite salterà (Di venerdì 18 dicembre 2020) Infortunio Ibrahimovic: il riscontro della risonanza effettata oggi e tempi di recupero per il centravanti svedese Doccia gelata in casa Milan con la notizia del nuovo Infortunio di Zlatan Ibrahimovic, il centravanti svedese ha riscontrato soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Ibra verrà sottoposto a nuovi esami tra dieci giorni ma c’è il rischio concreto che i tempi di recupero si aggireranno intorno al mese. Ritorno dunque nella seconda metà di gennaio per il centravanti svedese che salterà sicuramente le sfide contro Sassuolo, Lazio e probabilmente anche Benevento e Juventus e le due gare contro il Torino tra campionato e Coppa Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020): il riscontro della risonanza effettata oggi ediper il centravanti svedese Doccia gelata in casa Milan con la notizia del nuovodi Zlatan, il centravanti svedese ha riscontrato soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Ibra verrà sottoposto a nuovi esami tra dieci giorni ma c’è il rischio concreto che idisi aggireranno intorno al mese. Ritorno dunque nella seconda metà di gennaio per il centravanti svedese chesicuramente le sfide contro Sassuolo, Lazio e probabilmente anche Benevento e Juventus e le due gare contro il Torino tra campionato e Coppa Italia. Leggi su Calcionews24.com

FBiasin : #Ibrahimovic si ferma a fine allenamento, problema al polpaccio. Prossimi esami tra dieci giorni. È brutto da dire… - Eamlaen : RT @86_Iongo: Dopo il nuovo infortunio di #Ibrahimovic l'@acmilan corre ai ripari. #Maldini ha praticamente chiuso per l'acquisto di Samuel… - Ma_Do_Sd : RT @86_Iongo: Dopo il nuovo infortunio di #Ibrahimovic l'@acmilan corre ai ripari. #Maldini ha praticamente chiuso per l'acquisto di Samuel… - MatteoR2798 : Godere per l’infortunio di un campione universale e beniamino di tutti gli appassionati di calcio, non vi qualifica… - dansCrypt19 : Eh ma poi dicono la sportività italiana, di tifare le italiane in Europa, hanno stappato gli spumanti sull'infortun… -