Solo undici centesimi hanno separato Sofia Goggia da una vittoria che manca da tanto tempo. La sciatrice bergamasca torna sul podio dopo quasi due anni. Ma è stata la gara delle tante cadute: tra le vittime anche Federica Brignone. Sofia Goggia torna sul podio in discesa, e questo evento non avveniva ormai da tantissimo tempo. L'articolo Goggia seconda in Val d'Isere Beffata dalla svizzera Suter proviene da www.meteoweek.com.

