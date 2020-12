(Di venerdì 18 dicembre 2020) Merenda pomeridiana perche si rilassa per qualche minuto prima di riprendere a lavorare. Ma la foto su Instagram è da brividi visto che la bella conduttrice siciliana mostra un decollete da paura. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Diletta Leotta, il caffè è nero bollente con quel lato A che scappa via dal vestito - - apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Diletta Leotta, pausa caffè - Zebrastiano : @nikotinaebasta @quartapresenza Io di sicuro non lo faccio, ma Diletta Leotta è una bella ragazza - cislenko : @ReciLadiva @Baldo20012010 DI corsa. Insieme a Diletta Leotta. - mignoloeprof : Sappiatelo. @Petreni_Luca @Pinzie @AleksLepri @the_whooligan -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Il famoso catalogo per corrispondenza tornerà nel prossimo anno con articoli made in Italy e la presentatrice sarà il volto della campagna ...Una pausa caffè così non si vede tutti i giorni: Diletta Leotta, con una scollatura incredibile, si mostra così ai suoi fan durante il suo coffee-time. Pensierosa e bellissima, la conduttrice ed ...