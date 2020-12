Biathlon | startlist Inseguimento femminile Hochfilzen | orario | programma | tv I pettorali di Wierer e Vittozzi

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildomani, sabato 19 dicembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Austria: ad Hockfilzen si sta tenendo la quarta tappa del circuito maggiore, scattata giovedì 17 dicembre con la sprint maschile, mentre domani si disputerà la 10 km. Le atlete azzurre in gara domani saranno tre, ovvero Dorothea, che partirà per decima a 47? dalla vincitrice della sprint, la norvegese Tiril Eckhoff, Lisa, che scatterà per 30ma a 1’30”, ed Irene Lardschneider, al via per 59ma a 2’10”. La 10 kmscatterà alle ore 15.00. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live ...