Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Alicia Kirgan

Il giorno 16 aprile 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Alicia Kirgan. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha deciso di perdere peso per continuare a stare col suo compagno che a sua volta era riuscito a liberarsi dalla sua dipendenza dalla droga.

Vite al limite – Alicia Kirgan

Tracey, la protagonista, ha 32 anni, vive a Madison in Illinois, e all'inizio del suo percorso pesa ben 282 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà anche se non brutalmente, perdendo 77 kg per arrivare a 205 chilogrammi.

