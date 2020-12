Torino, spunta un “cimitero” fuori il centro Amazon: “Qui muoiono i diritti dei lavoratori” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Torino, 17 dic – Proseguono le proteste dei lavoratori Amazon in tutta Italia. Dopo la mobilitazione sindacale senza precedenti di una settimana fa partita dal centro romano di Passo Corese, stamattina fuori dalle sedi di Torrazza (Torino) e Vercelli sono spuntati dei “cimiteri”. “Tombe fittizie recano delle scritte che rappresentano la morte dei diritti fondamentali dei lavoratori della multinazionale”, spiegano in una nota le Mascherine Tricolori. A rivendicare l’azione simbolica è stato infatti il movimento anti-lockdown che ai primi di novembre lanciò pionieristicamente la battaglia contro Amazon. Amazon un “cimitero dei diritti” “In Italia il lavoro non è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020), 17 dic – Proseguono le proteste deiin tutta Italia. Dopo la mobilitazione sindacale senza precedenti di una settimana fa partita dalromano di Passo Corese, stamattinadalle sedi di Torrazza () e Vercelli sonoti dei “cimiteri”. “Tombe fittizie recano delle scritte che rappresentano la morte deifondamentali deidella multinazionale”, spiegano in una nota le Mascherine Tricolori. A rivendicare l’azione simbolica è stato infatti il movimento anti-lockdown che ai primi di novembre lanciò pionieristicamente la battaglia controun “dei” “In Italia il lavoro non è ...

