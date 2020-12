Tommaso Zorzi | sua madre Armanda commenta la nomination fatta a Stefania Orlando

Leggi su biccy

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Lunedì seraha nominato a sorpresa la sua bffe in questi giorni ha anche spiegato il motivo. La sorella Gaia ha criticato il gieffino in una serie di tweet e adesso anche laha detto la sua. Intervenuta a Casa Chi,Frassinetti ha detto che quello del figlio è stato senza ombra di dubbio uno scivolone, che però si può perdonare dopo 3 mesi passati nella casa di Cinecittà. “Una delle caratteristiche die? sicuramente la velocita? di reazione, sia nei gesti che nelle parole. Il suggerimento che gli do spessissimo e? di riflettere, di pensare prima di fare le cose o di dirle. Questo che questo e? stato uno scivolone di cui si e? gia? pentito. Stamani diceva ‘menomale che sono finito io ine ...