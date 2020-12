Snowboard, Roland Fischnaller è quarto nel PGS di Carezza! Trionfa l’austriaco Karl sul connazionale Prommegger (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roland Fischnaller deve accontentarsi del quarto posto nel PGS di Carezza, seconda tappa di Coppa del Mondo di Snowboard alpino 2020-2021. La prova è stata vinta dall’austriaco Benjamin Karl, il quale ha Trionfato in finale, al termine di una sfida incertissima, contro il connazionale Andreas Prommegger. Per quanto concerne gli altri azzurri, Daniele Bagozza si è fermato ai quarti e Aaron March agli ottavi. Gli ottavi di finale iniziano proprio con Aaron March che perde per appena un centesimo contro l’elvetico Nevin Galmarini. Passa alla fase successiva, pur con qualche difficoltà, Roland Fischnaller, il quale piega il russo Igor Sluev. Strappa il pass per i quarti in modo decisamente più netto, ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020)deve accontentarsi delposto nel PGS di Carezza, seconda tappa di Coppa del Mondo dialpino 2020-2021. La prova è stata vinta dalBenjamin, il quale hato in finale, al termine di una sfida incertissima, contro ilAndreas. Per quanto concerne gli altri azzurri, Daniele Bagozza si è fermato ai quarti e Aaron March agli ottavi. Gli ottavi di finale iniziano proprio con Aaron March che perde per appena un centesimo contro l’elvetico Nevin Galmarini. Passa alla fase successiva, pur con qualche difficoltà,, il quale piega il russo Igor Sluev. Strappa il pass per i quarti in modo decisamente più netto, ...

Roland Fischnaller deve accontentarsi del quarto posto nel PGS di Carezza, seconda tappa di Coppa del Mondo di snowboard alpino 2020-2021. La prova è stata vinta dall'austriaco Benjamin Karl, il quale ...