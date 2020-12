Scattano gli ingressi contingentati | accesso vietato dal Duomo

Leggi su chenews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Una misura eccezionale decisa per impedire inutili assembramenti in galleria nel corso delle festività natalizie. Milano Galleria (Facebook)Una iniziativa utile per contenere gli assembramenti irragionevoli ed immotivati arriva dalla città di Milano. Il comitato provinciale per la sicurezza, ha infatti stabilito che l’ingresso in Galleria sarà considerato a numero chiuso. Non ci sarà più l’ingresso da Piazza, ma soltanto l’uscita. Questo consentirà di contenere in maniera forte gli assembramenti dovuti alle transitare di persone in preda allo shopping, o che semplicemente passeggiano lungo un dei luoghi più caratteristici del capoluogo lombardo. L’ingresso in Galleria, era già stato contingentato dopo le immagini dello scorso fine settimana, in cui una folla di persone ha invaso ogni via della città milanese. “Indirizzare determinati percorsi ...