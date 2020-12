Pescatori sequestrati in Libia: pronti per la liberazione (Di giovedì 17 dicembre 2020) I Pescatori italiani detenuti in Libia stanno per essere liberati. Il presidente Giuseppe Conte insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi per la liberazione dei due pescherecci di Mazara del Vallo, trattenuti dal 1° settembre dalle forze armate del generale Khalifa el-Haftar. Si preannuncia liberazione imminente I Pescatori sequestrati sono 18 tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. Si aspetta quindi la conferma ufficiale della liberazione. A Mazara del Vallo intanto c’è grande attesa, familiari e amici si sono radunati davanti al comune incontrando il sindaco Salvatore Quinci che ha detto “Abbiamo ricevuto comunicazioni su una liberazione imminente aspettiamo adesso aggiornamenti e la ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Iitaliani detenuti instanno per essere liberati. Il presidente Giuseppe Conte insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi per ladei due pescherecci di Mazara del Vallo, trattenuti dal 1° settembre dalle forze armate del generale Khalifa el-Haftar. Si preannunciaimminente Isono 18 tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. Si aspetta quindi la conferma ufficiale della. A Mazara del Vallo intanto c’è grande attesa, familiari e amici si sono radunati davanti al comune incontrando il sindaco Salvatore Quinci che ha detto “Abbiamo ricevuto comunicazioni su unaimminente aspettiamo adesso aggiornamenti e la ...

Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - Agenzia_Ansa : #Libia, si attende la conferma della liberazione dei 18 pescatori sequestrati in da 108 giorni. L'armatore della… - matteosalvinimi : Se i #pescatori italiani sequestrati in Libia potranno tornare a casa dalle loro famiglie sarà una giornata di fest… - Daniela54092686 : RT @BenedettaFrucci: I Governi Berlusconi e Renzi liberarono i pescatori sequestrati senza clamore e in pochi giorni. Conte ci ha messo 108… - EnricoFurlan3 : Liberati i #pescatori italiani sequestrati in Libia Grazie Ministro @luigidimaio @GiuseppeConteIT -