Perché giustificare Insigne è una sconfitta per il calcio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Inter-Napoli, minuto settantuno di una partita molto tattica e poco spettacolare: i nerazzurri si affacciano dentro l’area di rigore napoletana, in una delle poche volte nell’arco dei novanta minuti, Darmian anticipa Ospina che lo butta giù. E’ calcio di rigore: pochi dubbi. Massa indica il dischetto, ammonisce l’estremo difensore del Napoli tra le proteste della squadra di Gattuso. Poi la frase incriminata: “Vai a cag***”, strilla Insigne a Massa. L’arbitro sente, mette mano nel taschino ed estrae il rosso diretto. Uno degli episodi che verrà ricordato più e più volte sino a fine campionato. A fine partita Gattuso sbotta: “Solo in Italia si butta fuori per un vai a cag***, negli altri paesi non succede. Gli arbitri dovrebbero fare meno i permalosi”. Rino è nervoso, il Napoli ha giocato addirittura meglio in inferiorità numerica meritando ampiamente il ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Inter-Napoli, minuto settantuno di una partita molto tattica e poco spettacolare: i nerazzurri si affacciano dentro l’area di rigore napoletana, in una delle poche volte nell’arco dei novanta minuti, Darmian anticipa Ospina che lo butta giù. E’di rigore: pochi dubbi. Massa indica il dischetto, ammonisce l’estremo difensore del Napoli tra le proteste della squadra di Gattuso. Poi la frase incriminata: “Vai a cag***”, strillaa Massa. L’arbitro sente, mette mano nel taschino ed estrae il rosso diretto. Uno degli episodi che verrà ricordato più e più volte sino a fine campionato. A fine partita Gattuso sbotta: “Solo in Italia si butta fuori per un vai a cag***, negli altri paesi non succede. Gli arbitri dovrebbero fare meno i permalosi”. Rino è nervoso, il Napoli ha giocato addirittura meglio in inferiorità numerica meritando ampiamente il ...

giova0027 : @e_menomale @BausciaInterist Perché se Skriniar deve essere espulso per una spinta a 40 m dalla porta in una situaz… - andrea_snaddy : @MarcoDeRita @eliotpatta Penso che alla fine non prenderei, perché giocando all'universo parallelo: hai dato via si… - MatteoDG93 : RT @sportface2016: EDITORIALE - Perché giustificare #Insigne è una sconfitta. Ma gli arbitri devono applicare la stessa regola per tutti #I… - sportface2016 : EDITORIALE - Perché giustificare #Insigne è una sconfitta. Ma gli arbitri devono applicare la stessa regola per tut… - MaryMayxoxo : @martiraranans Sono d'accordo. Quello che però mi preme sottolineare è che non bisogna essere ipocriti e giustifica… -

