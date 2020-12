Occupa una casa e aggredisce con ascia i carabinieri, 41enne ghanese arrestato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Non voleva in alcun modo lasciare la casa che aveva Occupato abusivamente, ed ha così aggredito con un’ascia i carabinieri che erano venuti a “sfrattarlo”. Il fatto è avvenuto a Castel Volturno, comune del Casertano dove almeno 15mila migranti non regolari, perlopiù di origine africana, vivono in abitazioni Occupate o fittate abusivamente, e sopravvivono grazie a lavori massacranti nelle campagne o in cantieri edili, o sfruttati dalla mafia nigeriana. Era un migrante non regolare anche l’uomo che ha aggredito i militari; si tratta di un ghanese di 41 anni, che già in passato era stato portato via dalla casa ubicata in via Giorgione, in quanto l’aveva Occupata in modo arbitrario. L’abitazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Non voleva in alcun modo lre lache avevato abusivamente, ed ha così aggredito con un’che erano venuti a “sfrattarlo”. Il fatto è avvenuto a Castel Volturno, comune del Casertano dove almeno 15mila migranti non regolari, perlopiù di origine africana, vivono in abitazionite o fittate abusivamente, e sopravvivono grazie a lavori massacranti nelle campagne o in cantieri edili, o sfruttati dalla mafia nigeriana. Era un migrante non regolare anche l’uomo che ha aggredito i militari; si tratta di undi 41 anni, che già in passato era stato portato via dallaubicata in via Giorgione, in quanto l’avevata in modo arbitrario. L’abitazione ...

Occupa una casa popolare e ruba l'elettricità, dentro pure la droga: arrestata

Occupa una casa e aggredisce con ascia i carabinieri, 41enne ghanese arrestato

Caserta – Non voleva in alcun modo lasciare la casa che aveva occupato abusivamente, ed ha così aggredito con un’ascia i carabinieri che erano venuti a “sfrattarlo”. Il fatto è avvenuto a Castel Voltu ...

